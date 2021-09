via

Golf-Profi Sepp Straka ist am Donnerstag zum Auftakt des Fortinet Championship im kalifornischen Napa Valley mit einer 72er-Par-Runde gestartet.

Dem Austro-Amerikaner und Olympia-Teilnehmer gelangen beim Eröffnungsturnier der US PGA Tour 2021/22 am ersten Tag zwar fünf Birdies, Straka unterliefen aber auch ebenso viele Bogeys. Damit liegt er auf dem North Course im Silverado Country Club vorläufig nur auf dem geteilten 104. Rang. Es führt Chez Reavie (USA) mit 65 Schlägen.

