Stranzl ortet drei „Baustellen“ im ÖFB-Team

In der 151. Folge unseres Podcasts „DAB | Der Audiobeweis“ sprach Sky-Experte Martin Stranzl über die Hauptgründe der Niederlage gegen Dänemark. Außerdem ortete der ehemalige ÖFB-Teamspieler einige Baustellen im österreichischen Fußball-Nationalteam.



Martin Stranzl (Sky Experte & ehemaliger ÖFB-Spieler):

…angesprochen auf die Hauptgründe der 0:2-Niederlage des ÖFB-Teams gegen Dänemark: „Die Fehler, die in der Defensive gemacht wurden, waren augenscheinlich.“





…weiter zur Niederlage: „Die Dänen waren viel besser. Sie waren im Positionsspiel viel besser, hatten eine klarere Struktur und von daher ging der Sieg hochverdient in Ordnung. Bei uns sah man die üblichen Baustellen, die wir auch unter Foda schon hatten.“



…zu den ,Baustellen´ im ÖFB-Team: „Wir haben noch immer eine Baustelle auf der linken Abwehrseite. Wir haben noch immer eine Baustelle im kreativen Mittelfeld, das heißt, wenn wir einmal das Spiel machen müssen und Lösungen finden müssen. Da fehlt uns ein Mann. Und ich würde auch soweit gehen, dass ich sage: Halb-rechts auf der offensiven Position haben wir auch Probleme.“



…weiter zu diesen Baustellen: „Diese Spieler werden wir uns in nächster Zeit nicht herzaubern können, sondern da geht es darum, junge, talentierte Fußballer in Österreich auszubilden.“

DAB | Der Audiobeweis Folge #151: „Resümee zum ersten Lehrgang unter ÖFB-Teamchef Rangnick“

