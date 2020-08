Straßenrad-WM in der Schweiz abgesagt

Die diesjährigen Straßenrad-Weltmeisterschaften in der Schweiz sind wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden. Das gaben die Organisatoren der Großveranstaltung am Mittwoch bekannt. Die Titelkämpfe hätten vom 20. bis 27. September in Aigle und Martigny stattfinden sollen, müssen wegen der aktuellen Situation in der Schweiz aber ausfallen.

Der Schweizer Bundesrat hatte vor der Entscheidung zur Absage Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern bis zum 30. September verboten. Außerdem werden seit dem 8. August Einreisende aus 45 Ländern unter Quarantäne gestellt. “Aus diesem Grund ist es unmöglich, die Weltmeisterschaften zu organisieren”, teilten die Veranstalter mit. An der WM hätten 1200 Fahrer und Fahrerinnen teilnehmen sollen.

“Wir sind traurig und enttäuscht. Wir haben mehr als zwei Jahre lang hart gearbeitet, um ein großartiges Ereignis auf einer außergewöhnlichen Strecke auszutragen”, wurden Gregory Devaud und Alexandre Debons, Co-Präsidenten des WM-OK, in einer Mitteilung zitiert: “Wir sind uns bewusst, dass die nationale und weltweite Gesundheitssituation Vorsichtsmaßnahmen erfordert, und wir denken an alle, die von diesem Virus betroffen sind.”

Zuletzt gab es bereits Gerüchte, dass die WM aufgrund der Corona-Pandemie verlegt werden soll. “Ohne eine deutliche Lockerung der Bestimmungen für Veranstaltungen mit mehr als 1000 Personen werden die UCI-Straßen-Weltmeisterschaften nicht stattfinden können”, hatten die Organisatoren in der vergangenen Woche erklärt.

