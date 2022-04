Strauss verliert nach Gelb-Rot die Nerven: „Ihr macht das ganze Spiel kaputt“

via

via Sky Sport Austria

Altach-Verteidiger Felix Strauss muss im Spiel gegen den TSV Hartberg frühzeitig vom Feld und richtet am Weg in die Kabine deutliche Worte an das Schiedsrichtergespann.

Was war passiert: Der Altacher stieg Hartberg-Spieler Manfred Gollner im Strafraum auf den Fuß. Schiedsrichter Stefan Ebner entschied zunächst nicht auf Elfmeter. Nach VAR-Intervention gab es schließlich Strafstoß, den Dario Tadic sicher zum 1:0 verwandelte. Strauss sah obendrein noch die Gelb-Rote Karte und verlor die Nerven. „Ihr macht das ganze Spiel kaputt. Das ist eine Frechheit“, schrie der 21-Jährige.

Tadic trifft per Elfmeter zum 1:0