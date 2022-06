Streichliste bei PSG? Mbappe reagiert auf Gerüchte

via

via Sky Sport Austria

Hat Kylian Mbappe eine persönliche Streichliste bei Paris Saint-Germain? Und vor allem: Hat er Mitspracherechte, um diese durchzusetzen? Diese Gerüchte kursieren seit seiner Vertragsverlängerung durch die Medien. Der junge Franzose wehrt sich nun bei Twitter.

Mit dem Mega-Deal zwischen Kylian Mbappe und Paris Saint-Germain wurde die Gerüchteküche ordentlich angeheizt. Verschiedene Medien berichteten nach der Vertragsverlängerung des Superstars von einem Sonderrecht auf Mitsprache in Transferfragen und Kaderplanung. Daraufhin bezog Mbappe umgehend Stellung und stellte klar: „Ich bleibe Fußballer und ein Mitglied der Mannschaft. Über diese Rolle werde ich nicht hinausgehen“.

Doch die Streichliste blieb weiter ein Thema: Unter anderem Trainer Mauricio Pochettino und Neymar sollen eines Berichtes der Mundo Deportivo zur Folge Streichkandidaten auf der langen Liste von Mbappe sein, was den 23-Jährigen dazu veranlasste, die Meldung per Twitter erneut zu dementieren: „Fake“ schrieb er unmissverständlich in Großbuchstaben, gefolgt von einem roten Kreuz. Dazu verlinkte er einen Artikel, der die Streichlisten-Gerüchte aufgegriffen hatte.

Weitere Namen auf der angeblichen Streichliste des Superstars seien: Thilo Kehrer, Julian Draxler, Danilo Pereira, Leandro Paredes, Ander Herrera, Layvin Kurzawa, Mauro Icardi, Pablo Sarabia, Juan Bernat, Idrissa Gueye, Colin Dagba und Sergio Rico.

(skysport.de)

Bild: Imago