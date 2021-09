Streit um Abstellungen: FIFA sperrt acht Premier-League-Spieler

Wie Sky UK berichtet, wurde die FIFA vom brasilianische Verband Confederacao Brasileira de Futebol nun aufgefordert, die umstrittene “Fünf-Tage-Regel” durchzusetzen und die betroffenen Spieler vom 10. bis zum 14. September zu sperren. Dadurch werden diese die Partien ihrer Mannschaften in der Premier League an diesem Wochenende und einige von ihnen die Champions-League-Spiele am Dienstag verpassen.

Die englische Football Association (FA) soll von der FIFA bereits kontaktiert worden sein.