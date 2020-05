Streit um Fortsetzung: Mourinho stichelt gegen Trainer-Kollegen

via

via Sky Sport Austria

Tottenham-Trainer Jose Mourinho hat sich in einer Video-Konferenz für die Fortsetzung der Premier League ausgesprochen – und akzeptiert in der Diskussion scheinbar keine anderen Meinungen. Wie der Mirror berichtet, giftete der Trainer der Tottenham Hotspur bei einer Video-Konferenz in Richtung seiner Trainer-Kollegen.

“Wenn ihr nicht spielen wollt, bleibt zu Hause und schaut die Bundesliga”, sagte Mourinho in einer Video-Konferenz. Am Mittwoch hatten die Trainer der englischen Klubs in einer Videoschalte über die Weiterführung der Spielzeit beraten. Pep Guardiola (Manchester City), Frank Lampard (FC Chelsea), Nigel Pearson (FC Watford) und Graham Potter (Brighton & Hove Albion) sollen vor einer voreiligen Rückkehr des Spielbetriebs warnen.

Bild: Imago