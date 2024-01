Streit beim Traumduo? Osimhen nennt Kvaratskhelia-Berater „ein Stück Dreck“

Beim italienischen Topklub SSC Napoli droht ein Streit unter zwei Teamkollegen: Angreifer Victor Osimhen hat den Berater seines kongenialen Offensivpartners Khvicha Kvaratskhelia öffentlich als „Stück Dreck“ bezeichnet. Grund dafür waren Aussagen von Kvaratskhelias Berater, die in den italienischen Gazetten für großen Wirbel sorgten.

Dieser hatte in georgischen Medien einen Wechsel von Osimhen nach Saudi-Arabien angedeutet. „Osimhen hat gerade einen neuen Vertrag bei Napoli unterschrieben, aber glaubt irgendjemand ernsthaft, dass er seine Karriere bei Napoli verbringt? Ich kann jetzt schon sagen, dass er im Sommer nach Saudi-Arabien geht“, so die Worte von Berater Mamuka Jugeli.

„Mein Khvicha würde so einen Transfer selbst für eine Milliarde Euro niemals akzeptieren. Khvicha würde für Real Madrid, den FC Bayern oder Manchester City spielen. Er hat andere Ziele und Vorlieben“, so der Berater weiter.

„Halt meinen Namen aus deinem Mund“

Die Worte wurden unter anderem von der renommierten „Gazzetta dello Sport“ aufgegriffen und sorgten für Aufsehen im Land. Auch Osimhen bekam von den Aussagen Wind und reagierte mit einem deutlichen Konter auf „Instagram“.

„Lieber Mamuka Jugeli, du bist ein Stück Dreck und eine Schande. Ich bin beschämt von Deinem Denkvermögen. Dummkopf! HALT MEINEN NAMEN AUS DEINEM MUND!!!“, schrieb der 25-Jährige in einer Story.

Vertrag bis 2026 verlängert

Der Nigerianer hatte Ende Dezember seinen Vertrag in Napoli trotz zahlreicher Wechselgerüchte bis 2026 verlängert. Er soll Medienberichten zufolge nun zehn Millionen Euro pro Jahr verdienen. Angeblich wurde die Ablösesumme im Falle eines vorzeitigen Wechsels auf 130 Millionen Euro festgeschrieben.

Osimhen hatte sich in der vergangenen Saison mit 26 Treffern zum Torschützenkönig in der Serie A gekrönt und war damit maßgeblich am ersten Scudetto Napolis nach 33 Jahren beteiligt.

Bild: Imago