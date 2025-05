Stripfing beendet Negativlauf gegen Liefering

Der SV Stripfing ist der Nichtabstiegszone der ADMIRAL 2. Liga wieder näher gekommen.

Der Drittvorletzte und Partnerclub von Bundesligist Austria Wien setzte sich am Dienstag nach drei sieglosen Partien im Nachtragsspiel der 26. Runde in der Wiener Generali Arena gegen den FC Liefering 2:1 durch und rückte bis auf drei Punkte an den Tabellen-13. ASK Voitsberg heran. Drei Partien sind vor Saisonschluss noch zu spielen. Die „Jungbullen“ liegen auf Rang neun.

Stripfing siegt dank Toren von Wels und Djuricin