Strittiger Salzburg-Elfmeter: VAR Österreich hält Entscheidung für korrekt

Der VAR Österreich hat in seinem wöchentlichen Rückblick die VAR-Eingriffe am vergangenen Bundesliga-Wochenende bewertet. Dabei rückte besonders eine strittige Handspiel-Szene im Spiel zwischen Red Bull Salzburg und Blau-Weiß Linz in den Fokus.

Nach einem Schuss von Salzburgs Moussa Yeo sprang BWL-Kapitän Manuel Maranda der Ball im Strafraum an die Hand. Schiedsrichter Isa Simsek ließ zunächst weiterspielen, ehe ihm VAR Harald Lechner ein „On-Field-Review“ empfahl. Nach Überprüfung der Szene entschied Simsek zum Unmut der Gäste auf Strafstoß für die Salzburger, den Petar Ratkov zum 2:2-Endstand verwandelte.

Die Handspiel-Szene im Video

VAR: „Richtigerweise auf Strafstoß entschieden“

Der VAR Österreich bewertet die strittige Szene in seinem Rückblick wie folgt: „Der RBS-Spieler #49 (Yeo) schießt auf das Tor. Der BWL-Spieler #15 (Maranda) blockt den Ball mit seinem Ellenbogen. Der Arm befindet sich dabei in einer horizontalen Position womit es zu einer unnatürlichen Körperverbreiterung kommt. Der Schiedsrichter hat richtigerweise auf Strafstoß entschieden, nachdem ihm der VAR einen „On-Field-Review“ empfohlen hat.“

Für den VAR war die Entscheidung Strafstoß somit richtig. Zur Tatsache, dass der Ball nicht direkt an die Hand von Maranda flog, sondern erst von dessen Körper an die Hand abgefälscht wurde, bezog der VAR in seinem Rückblick keine Stellung.

Maranda: Elfmeter-Pfiff „eine Frechheit“

Anders als der VAR Österreich sehen es die Akteure bei Blau-Weiß Linz: Kapitän Manuel Maranda äußerte sich nach dem Spiel im Sky-Interview zur Szene und wurde dabei sehr deutlich.

„Ich werde am Körper getroffen und dann erst geht der Ball zur Hand, die nicht weit vom Körper weg war. Wie man da einen Elfmeter pfeifen kann, ist unerklärlich und eine Frechheit“, sagte Maranda. Auch Blau-Weiß-Trainer Mitja Mörec sprach im Nachgang von einer „bitteren und inkorrekten Entscheidung.“

Auch die Sky-Community sprach sich in einer Umfrage klar gegen einen Elfmeter aus: 85 Prozent der Sky-User hielten die Strafstoß-Entscheidung für falsch, 15 Prozent hätten auf Elfmeter entschieden.