Strömheim in Oberhof-Verfolgung mit erstem Weltcupsieg

Mit einem tollen Finish hat Endre Strömsheim am Samstag seinen ersten Sieg im Biathlon-Weltcup gefeiert. Der Norweger führte im 12,5-km-Verfolgungsrennen in Oberhof einen Fünffachsieg seines Landes an und gewann nach 33:04,2 Minuten und zwei Fehlschüssen klar vor Sturla Holm Laegreid (+17,8/2) und Johannes Dale-Skjevdal (+36,4/1). Weltcup-Gesamtleader Johannes Thingnes Bö wurde im Finish noch von Bruder Tarjei abgefangen und wurde Fünfter.

Für die beiden startberechtigten Österreicher reichte es nicht für die Top 30: Der nach dem Sprintbewerb auf Rang 22 gelegene Simon Eder landete nach zwei Fehlschüssen mit 3:47,7 Minuten Rückstand auf Platz 34, David Komatz verlor nach dem Sprint vier Ränge und wurde 36.

In der Frauen-Verfolgung über 10 km gab es einen französischen Doppelsieg: Julia Simon setzte sich vor der Weltcup-Führenden Justine Braisaz-Bouchet (+18,9/3) durch und feierte ihren ersten Saisonsieg. Die Norwegerin Ingrid Landmark Tandrevold (+44,4/2) kam auf den dritten Platz. Anna Gandler belegte als beste Österreicherin den 30. Platz, Anna Juppe wurde 35. Lisa Hauser trat als 60. im Sprint ohne Hoffnung auf ein zufriedenstellendes Ergebnis nicht mehr an.

(APA) / Bild: GEPA