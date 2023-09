Stroll verpasst nach Quali-Crash Singapur-Rennen

Aston Martin-Pilot Lance Stroll wird nicht am Großen Preis von Singapur teilnehmen. Wie der britische Rennstall und die Formel 1 bekanntgeben, fühlt sich der Kanadier nach seinem heftigen Unfall im Qualifying nicht fit genug, um am Rennen am Sonntag (ab 12:30 Uhr live auf Sky Sport F1) teilzunehmen.

Stroll crashte im ersten Qualifying-Segment in der letzten Kurve, schlug in die Barriere der Start-Ziel-Geraden ein und zerstörte seinen Boliden. Zwar stieg der 24-Jährige selbstständig aus dem ramponierten Wagen aus, klagte jedoch über Schmerzen.

Stroll spüre noch immer die Nachwirkungen des Aufpralls, wird Teamchef Mike Krack in einem Statement zitiert: „Oberste Priorität ist jetzt, dass er sich schnell und vollständig erholt.“

Es ist Strolls zweiter Ausfall in dieser Saison, beim Auftakt in Bahrain hatte er nach einem Fahrradunfall in der Vorbereitung ebenfalls gefehlt. Aston Martin hat damit in Singapur nur den zweimaligen Weltmeister Fernando Alonso (Spanien) am Start.

Bild: Imago