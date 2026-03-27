Struber-Aus bei Bristol! Englische Trainerikone übernimmt

Die englische Trainerikone Roy Hodgson wagt im Alter von 78 Jahren nochmals ein Comeback. Der frühere Nationaltrainer Englands folgt beim englischen Zweitligisten Bristol City auf den Ex-Kölner und Österreicher Gerhard Struber, der Vertrag gilt bis zum Saisonende. In der Universitätsstadt hatte Hodgson bereits zwischen 1980 und 1982 als Teammanager gearbeitet, insgesamt ist es seine 23. Station im Profifußball.

Zuletzt war Hodgson für Erstligist Crystal Palace tätig gewesen, nach einem Schwächeanfall 2024 aber zurückgetreten. „Ich habe sehr gute Gespräche mit dem Vorstand geführt und freue mich sehr darauf, bis zum Ende der Saison mitzuwirken. Wir werden uns sofort an die Arbeit machen und am Karfreitag eine gute Leistung anstreben“, sagte Hodgson nach seiner Verpflichtung als Interimstrainer in Bristol.

Die „Robins“ liegen in der Championship sieben Spieltage vor Saisonende nur auf Rang 16, die angepeilten Playoffs sind kaum mehr zu erreichen. Auf die Abstiegsränge besitzt Bristol einen Vorsprung von zwölf Punkten. Der Österreicher Struber war im Sommer nach England gekommen, nachdem er zuvor im Aufstiegsrennen mit dem 1. FC Köln in der 2. Bundesliga entlassen worden war.

Hodgson hatte seine Trainerlaufbahn 1976 in Schweden bei Halmstads BK begonnen, bevor er erstmals in Bristol an der Seitenlinie stand. Es folgten Stationen unter anderem als Nationaltrainer der Schweiz, der Vereinigten Arabischen Emirate, Finnland und England. Auf Vereinsebene war Hodgson auch für Inter Mailand oder den FC Liverpool verantwortlich.

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