Der 26-jährige Bernd Eibler, zuletzt Assistenzcoach und Videoanalyst beim finanziell implodierten Fußball-Bundesligisten Mattersburg, wird Co-Trainer von Gerhard Struber bei den New York Red Bulls.

Das gab der Club der nordamerikanischen MLS am Dienstag bekannt. “Bernd und ich stehen seit Jahren in Sachen Fußball in Kontakt. Ich bin sehr froh, ihn für unser Projekt in New York gewonnen zu haben”, wurde Struber auf der Vereinswebsite zitiert.

(APA)

Artikelbild: GEPA