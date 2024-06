Struber nimmt Ex-Rapid-Assistent nach Köln mit

Der neue Kölner Cheftrainer Gerhard Struber wird bei seiner Mission Wiederaufstieg von zwei österreichischen Co-Trainern unterstützt.

Am Samstag traf Struber in Begleitung von Thomas Hickersberger und Bernd Eibler am Geißbockheim in Köln ein. Eibler kommt vom FC Liefering und hatte bereits in New York von 2020 bis 2023 mit Struber zusammengearbeitet.

Hickersberger war von 2011 bis 2016 und von 2018 bis 2023 als Assistenztrainer beim SK Rapid engagiert und sprang im November 2021 für drei Partien als Cheftrainer ein.

Struber und sein Trainerteam werden sich am Sonntag der Mannschaft vorstellen. Am Montag erfolgt die offizielle Pressekonferenz, auf der sich der neue Köln-Trainer den Medien präsentieren wird.

Bild: GEPA