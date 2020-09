Struber verabschiedet sich mit Remis von Barnsley

via

via Sky Sport Austria

Trainer Gerhard Struber hat sich mit einem Remis von seinem Verein Barnsley FC verabschiedet. Beim 0:0 gegen Coventry City konnten die “Tykes”erstmals in dieser Saison punkten.

Struber, der künftig die New York Red Bulls in der MLS trainieren wird, setzte beim dritten Ligaspiel Verteidiger Michael Sollbauer von Beginn an ein. Während Ex-LASK-Profi Dominik Frieser sowie Stürmer Patrick Schmidt eingewechselt wurden, erhielt Marcel Ritzmaier eine Pause.

Erst am vergangenen Mittwoch duellierte sich Barnsley im Ligacup mit dem FC Chelsea, die Partie ging jedoch klar mit 0:6 verloren.

Beitragsbild: Getty Images.