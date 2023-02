Strunz-Doppelpack beschert Rapid drei Punkte gegen Altach

Rapid sichert sich dank Doppelpacker Oliver Strunz und Kapitän Guido Burgstaller gegen Altach drei wichtige Punkte im Kampf um die Top Sechs.

Im regnerischen Wien-Hütteldorf verlief die erste Hälfte zunächst schleppend, viele Zweikämpfe und kaum Torszenen prägten das Spiel in den ersten 45 Minuten. In der zweiten Hälfte kam Rapid deutlich mutiger aufs Feld zurück. Startelf-Debütant Oliver Strunz eröffnete den Wiener Torreigen in der 53. Minute, in Minute 82 folgte ein Traumtor des 22-jährigen Offensivspielers. Den Schlusspunkt setzte Kapitän Guido Burgstaller in der 85. Minute.

Die Tore im Video:

1:0 durch Startelf-Debütant Oliver Strunz (53.)

2:0 Traumtor von Oliver Strunz (82.)

3:0 durch Guido Burgstaller (85.)

