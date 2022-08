Stürmerduell der 4. Runde: Ljubicic & Burgstaller im „Ankick“-Vergleich

Brisantes Duell in Runde vier der ADMIRAL Bundesliga: Der LASK empfängt den SK Rapid Wien, wodurch es für ASK-Coach Dietmar Kühbauer zu einem besonderen Wiedersehen mit seinem grün-weißen Ex-Verein kommt (ab 16 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 – streame das Spiel mit dem Sky X Traumpass!). Neben dem Trainer stehen zwei Stürmer im Fokus – auch beim aktuellen Spieltag von „Ankick – Der Sky Sport Austria Fußballmanager“.



Zwei Sommer-Neuzugänge sind in den jeweiligen Offensivreihen derzeit das Um und Auf beider Teams und fallen dabei durch ihre unterschiedlichen Fähigkeiten auf: Während Rapid-Rückkehrer Guido Burgstaller als Routinier sein Team mit großer Erfahrung verstärkt, glänzt der 20-jährige Marin Ljubicic als torgefährlicher Liga-Shootingstar – die bisherigen Leistungen werden auch beim Öffnen der „Ankick“-App schnell deutlich.

In der noch jungen Saison avancierte Burgstaller bereits zum Dauerbrenner: Der Ex-Schalke-Stürmer stand bereits 677 Minuten lang auf dem Feld und erzielte insgesamt vier Treffer, zwei davon in der Bundesliga. In dem für „Ankick“ relevanten Sky Sport Player Index wird die bisherige Saisonperformance durch 799 erzielte Punkte und den 14. Platz im Ranking ersichtlich.

1.228 Punkte: Ljubicic jagt „Ankick“-Leader Prica

Noch besser ist sein kroatischer Kontrahent platziert: Ljubicic liegt mit beeindruckenden 1.228 Punkten auf dem zweiten Gesamtrang und wird nur von WSG-Stürmer Tim Prica übertroffen. In seinen wettbewerbsübergreifend 254 Einsatzminuten erzielte die Hajduk-Leihgabe neun Treffer – das bedeutet im Schnitt alle 29 Minuten einen Treffer!

Trotz der Differenz im Gesamtranking konkurrieren beide Spieler in unterschiedlichen Bereichen: Ljubicic glänzt nicht zuletzt dank seiner Tore in der Offense-Statistik, liegt aber auch aufgrund seiner geführten und gewonnenen Zweikämpfe in der Duels-Wertung vorne.

Burgstaller überzeugt wiederum mit seiner Passquote samt kreierten Torchancen in der Teamplay-Bilanz. Auch im Defense-Ranking setzt sich der SCR-Routinier dank seiner Tackles und abgefangenen Bälle knapp durch.

