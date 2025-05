Stürmerstar Haaland vor Comeback bei Manchester City

Erling Haaland steht vor dem Comeback bei Manchester City. Trainer Pep Guardiola merkte am Freitag an, dass sein Torjäger im Auswärtsspiel in Southampton am Samstag von Beginn an zum Einsatz kommen könnte.

Haaland fehlt City aufgrund einer Knöchelverletzung seit fast sechs Wochen. 21 Tore schoss der Norweger in der laufenden Premier-League-Saison, damit ist er aktuell die Nummer drei der Torschützenliste hinter Liverpools Mohamed Salah (28) und Newcastles Alexander Isak (23).

City ist drei Runden vor Saisonende nach zuletzt vier Siegen in Folge auf dem dritten Platz zu finden. Wie Guardiola angab, sei Haaland „bereit“. Schlusslicht Southampton steht bereits als Absteiger fest, weniger Gegenwehr erwartete Guardiola aber nicht. „Es ist ein sehr wichtiges Spiel für uns“, betonte der Spanier mit Blick auf das Rennen um die Champions-League-Startplätze. Nottingham Forest liegt als Sechster nur drei Zähler hinter den „Citizens“.

(APA) Foto: Imago