Stützle-Hattrick bei Senators-Niederlage gegen Seattle

Der deutsche Eishockey-Nationalspieler Tim Stützle hat mit seinem zweiten Hattrick in der nordamerikanischen Profiliga NHL für Begeisterung gesorgt. Dem 20-Jährigen gelangen beim 4:8 seiner Ottawa Senators gegen die Seattle Kraken erstmals seit Mai 2021 wieder drei Treffer in einer Partie. Nach 34 Spielen steht Stützle bei 15 Toren und 20 Assists.

Stützle, der in den bisherigen drei Partien des neuen Jahres damit bereits sechs Treffer erzielte, glich für die Kanadier mit einem Doppelschlag (27./29.) zum zwischenzeitlichen 3:3 aus. Seattle, bei denen der deutsche Goalie Philipp Grubauer erneut nicht zum Einsatz kam, zog dann aber wieder davon. Stützles dritter Treffer (46.) war nur noch Ergebniskosmetik.

Leon Draisaitl musste mit den Edmonton Oilers eine bittere Niederlage hinnehmen. Die Kanadier verloren trotz 2:0-Führung und zwei Assists des Kölners mit 2:3 nach Verlängerung gegen Meister Colorado Avalanche.

Moritz Seider kassierte dagegen die bereits dritte Niederlage in Folge. Mit den Detroit Red Wings unterlag der 21-Jährige den Toronto Maple Leafs mit 1:4.

John-Jason Peterka blieb beim 6:5-Erfolg nach Verlängerung seiner Buffalo Sabres gegen die Minnesota Wild ohne Scorerpunkt. Auch Stanley-Cup-Sieger Nico Sturm ging mit den San Jose Sharks beim 2:4 gegen die Boston Bruins leer aus.

Rossi glänzt in AHL

Eishockey-Stürmer Marco Rossi hat in der AHL für Iowa Wild einen Treffer und einen Assistpunkt zum 2:1-Heimsieg nach Verlängerung gegen Rockford beigesteuert. Der 21-Jährige traf am Samstag in der Anfangsphase im Powerplay zum 1:0, in der Verlängerung war er an der Entstehung des Siegestores beteiligt. Nach 14 Saisonspielen hält der Ende November von Minnesota Wild aus der NHL ins Farmteam beorderte Vorarlberger bei fünf Toren und zehn Assists.

