Sturm als Meisterkandidat? Ilzer: „Wird sehen, was unsere Leistung wert war“

Der Titelkampf ist eröffnet! Nach der Punkteteilung befindet sich der SK Sturm Graz nur drei Punkte hinter dem FC Red Bull Salzburg. Bei „Talk & Tore exklusiv“ mit Coach Christian Ilzer spricht der Grazer Betreuer über die Titelchancen seiner Mannschaft.

„Ich denke, es ist wichtig, den Zugang zu finden. Die Tabelle ist das, was raus kommt. Wir wollen uns auf das konzentrieren, was ansteht“, will Ilzer die tägliche Arbeit vor den Zwischenstand stellen.

Ähnlich wie vor dem erfolgreichen Cup-Viertelfinale gegen Salzburg soll das Team weiter an sich selbst arbeiten: „Wir wollen uns einen Zustand erarbeiten, den wir beeinflussen können. Wenn wir das Runde für Runde machen, dann wird man sehen, was unsere Leistung wert war.“

Nach Punkteteilung: Sturm auf Salzburgs Fersen

