Sturm angelt sich Ingolitsch vom SKN St. Pölten

via

via Sky Sport Austria

Der SK Sturm Graz hat einen Ersatz für den abgewanderten Emanuel Sakic gefunden. Die Grazer verpflichten Sandro Ingolitsch vom SKN St. Pölten. Der 23-jährige Außenverteidiger kommt ablösefrei aus St. Pölten zu den Schwarz-Weißen und unterschreibt einen Vertrag bis 2023.

Ingolitsch kommt in seinen drei Jahren bei den Niederösterreichern auf 81 Einsätze, dabei erzielte er zwei Treffer. Im Sommer 2019 nahm der Außenverteidiger mit der U-21 Nationalmannschaft an der Europameisterschaft in Italien teil.

Andreas Schicker: “Wir beobachten Sandro Ingolitsch schon seit längerer Zeit. Er war über einen langen Zeitraum Leistungsträger in St. Pölten und ich bin überzeugt, dass er bei uns den nächsten Karriereschritt machen wird. Sandro ist ein laufstarker Spieler, der perfekt zu unserem eingeschlagenen Weg passt.”

Quelle: SK Sturm Graz

Bild: SK Sturm Graz