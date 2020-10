via

via Sky Sport Austria

Amadou Dante hat seinen Vertrag bei Fußball-Bundesligist Sturm Graz vorzeitig um vier Jahre bis 2024 verlängert. Das gab der Verein am Freitag bekannt. Der 20-jährige Verteidiger aus Mali war in dieser Saison in allen fünf Liga-Spielen über die gesamte Spielzeit im Einsatz.

(APA)

Bild: GEPA