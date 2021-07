Sturm-Coach Ilzer: “Ein verdienter Sieg für Salzburg”

via

via Sky Sport Austria

Sturm-Trainer Christian Ilzer äußerte sich im Sky-Interview über die Auftaktpleite seiner Mannschaft gegen Red Bull Salzberg (Spielbericht + VIDEO-Highlights):

Ilzer freute sich über die Zuschauer im Stadion: “Es war eine tolle Stimmung, ein tolles Fußballfest. Wir hätten unseren Fans gerne ein Erfolgserlebnis geschenkt.” Über das Spiel sagte der Coach der “Blackies”: “Es war ein verdienter Sieg für Salzburg. Wir gehen in Führung, haben es aber nicht nutzen können.” Ilzer fügte an: “Wir waren in allen Bereichen ein bisschen hinter dieser Mannschaft.”

Schicker: “Hochverdienter Sieg von Salzburg”