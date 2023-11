Sturm-Coach Ilzer mit „Fitness-Update“ zu Kiteishvili und Böving

Otar Kiteishvili und William Böving fehlen aufgrund von Verletzungen beim SK Sturm. Während Kiteishvili bereits seit Ende Oktober mit Achillessehnen-Beschwerden zu kämpfen hat, fällt Böving immer wieder mit Problemen am Schambein aus.

Sturm-Trainer Christian Ilzer gibt im Sky-Interview mit Jörg Künne ein Update zu den beiden verletzen Spielern und spricht über die kommende Aufgabe gegen Schlusslicht Austria Lustenau (ab 16 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Austria 3 – mit dem Sky X-Traumpass alle Spiele der ADMIRAL Bundesliga entspannt streamen).

„Kiteishvili und Böving haben ein Verletzungsmuster, was in Richtung chronische Schambeinentzündung/Achillessehnenreizung geht. Trotzdem wird sehr intensiv mit den Jungs gearbeitet und unser Ziel ist es, dass wir sie zumindest soweit fit bringen, dass sie als Spieler von der Bank kommen können und mit ihrer Qualität entscheidende Impulse setzen können. Spiele von Beginn an oder über 90 Minuten wird sich wohl dieses Jahr nicht mehr ausgehen“, so Ilzer.

