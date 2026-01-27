Sturm denkt an Berisha

Mergim Berisha kommt bei der TSG Hoffenheim bereits seit letztem Jahr nicht mehr zum Zug.

Der Stürmer stand in der laufenden Saison bisher noch nicht im Kader der Kraichgauer, aufgrund der großen Konkurrenzsituation in der Offensive wird sich das auf absehbare Zeit auch nicht ändern. Nach Sky Informationen könnte sich jetzt allerdings eine Tür auftun: Sturm Graz aus Österreich hat den 27-Jährigen auf dem Zettel, wie auch die Krone berichtet. Ein Austausch mit der Spielerseite und zwischen den Vereinen hat bereits stattgefunden.

Stand jetzt ist allerdings nicht klar, ob sich ein Deal umsetzen lässt. Für einen fixen Transfer müsste der amtierende Meister der österreichischen Liga wohl erst einen Spieler verkaufen und Berisha auf Gehalt verzichten. Der Stürmer besitzt im Kraichgau noch einen üppig dotierten Vertrag bis 2027. Im Falle einer Verpflichtung wäre Hoffenheim bereit, Teile des Gehalts zu kompensieren, um Berisha mehr Spielzeit zu ermöglichen. In Österreich ist das Transferfenster noch bis zum 06. Februar geöffnet. Eine Leihe nach Graz wäre also auch nach dem deutschen Deadline Day noch möglich.

(Dennis Bayer) / Bild: Imago