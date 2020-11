Sturm-Doppeltorschütze Jantscher: “Es ist eine Entwicklung erkennbar”

via

Der SK Sturm Graz kann sich nach einer tollen Leistung mit dem ersten Sieg seit zwei Jahren gegen den FC Red Bull Salzburg belohnen (Spielbericht + VIDEO-Highlights).

Kein alltäglicher, wenn nicht sogar ein historischer Erfolg, das weiß auch Doppeltorschütze Jakob Jantscher. “Es ist besonders für uns“, freut sich der Grazer nach der Partie.

Es war eine gute Leistung von den Grazern, die verdient vom Platz gehen. “Wir haben heute gezeigt, dass wir da was mitnehmen wollen. Wir waren von Anfang an mutig und aggressiv“, so Jantscher.

Die Formkurve des SK Sturm zeigt nach oben, für den 31-Jährigen kommt das nicht von ungefähr. “Es ist sicherlich eine Entwicklung erkennbar. In den letzen Wochen haben wir schon vieles sehr gut umgesetzt. Das ist harte Arbeit und das ist natürlich schön wenn das dann mit so einem Ergebnis zurückkommt.“

Von einem Dreikampf um den Titel will der Sturm-Spieler aber derzeit noch nichts wissen. “Wir müssen schon schauen wo wir herkommen. Wir müssen dranbleiben, weiter hart arbeiten und schauen was am Ende rauskommt“, gibt sich Jantscher bescheiden.