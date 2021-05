Sturm-Fans huldigen Ivica Osim mit Transparent

via

via Sky Sport Austria

Bei der Partie gegen den FC Red Bull Salzburg (ab 13:30 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Austria 2 – mit dem Sky X-Traumpass das Spiel live streamen) haben die Anhänger des SK Sturm in der Merkur Arena ein Transparent zu Ehren von Ivica Osim platziert. Der Erfolgscoach der Grazer feierte am vergangenen Donnerstag seinen 80. Geburtstag.

“Sretan Rođendan, Legendo! (Alles Gute zum Geburtstag Legende!) Sturm deckt alles ab, was schwarz ist in meinem Leben. Alles, was weiß ist, auch.” steht auf dem Banner.