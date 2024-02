Sturm feiert souveränen Auswärtssieg bei der WSG Tirol

Sturm Graz bleibt weiter an Tabellenführer Salzburg dran! Bei der WSG Tirol feiern die Grazer einen souveränen 2:0-Auswärtssieg, dabei mussten die Steirer ab der 60. Minute in Unterzahl spielen.

Die Gäste aus Graz geben, ähnlich wie Ligakonkurrent Salzburg am Samstag, von Beginn an das Tempo an. Bereits in der neunten Minute bringt Arsenal-Leihgabe Mika Biereth Sturm in Führung. Nach einem langen Ball von Alexander Prass scheitert Amady Camara zunächst an WSG-Torhüter Adam Stejskal, Biereth bringt den Abstauber dann solide im Tor unter.

Nur drei Minuten später dann der nächste Nackenschlag für die Wattener. Nach einer Ecke kann Stejskal nicht gut genug klären und Jon Gorenc-Stankovic nickt den Ball aus kurzer Distanz zur 2:0-Führung nach zwölf Minuten.

Nach der Pause sieht Sturm-Abwehrchef Gregory Wüthrich unglücklich die Rote Karte (61.), doch auch mit nur zehn Mann sind die Grazer die dominantere Mannschaft.

Mehr in Kürze!

Die Tore im Video:

0:1 – Mika Biereth (9.)

0:2 – Jon Gorenc-Stankovic (12.)

(Red.)/Bild: GEPA