Sturm findet vor Salzburg-Reise die richtige Richtung

Rechtzeitig vor dem direkten Duell am kommenden Sonntag (ab 16:30 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 – mit dem Sky X-Traumpass das Spiel live streamen) haben die zwei Titelfavoriten der ADMIRAL-Bundesliga den trägen Start ins neue Jahr abgehakt. Nach Red Bull Salzburg, das am Samstag den Schlager beim Tabellenzweiten Austria Wien 1:0 gewann, feierte am Sonntag auch Sturm Graz den ersten Ligasieg seit Jahresbeginn. Dank des 2:1-Heimerfolgs gegen Blau-Weiß Linz fährt der Meister mit einem guten Gefühl und neun Punkten Guthaben auf seinen Vize nach Salzburg.

Nach dem Aus im Cup-Viertelfinale, einem Remis gegen die Austria und dem 0:3 gegen den WAC brachte die Mannschaft die geforderte Leistungssteigerung auf den Platz. „Wir wollten ein verändertes Gesicht zeigen im Vergleich zu letztem Samstag“, erklärte Trainer Jürgen Säumel und zeigte sich mit der Reaktion zufrieden: „Es war ein Schritt in die richtige Richtung.“

„Spiel früher killen“

Doch leicht ist es den Grazern nicht gefallen. Nach der 2:0-Pausenführung wurde es nach dem Anschlusstreffer im Finish noch einmal unnötig eng. „Dieses Spiel muss man früher ‚killen‘ und nicht so lange spannend halten“, meinte Verteidiger Emanuel Aiwu. Das sah auch Säumel so. „Wir müssen uns derzeit alles hart erarbeiten, aber es war generell eine ordentliche Mannschaftsleistung mit genügend Dingen, die es zu verbessern gilt“, meinte Säumel.

Darunter fällt vor allem die Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor, die nach dem Abgang von Top-Torjäger Mika Biereth noch fehlt. „Auch wenn wir die vielen Chancen nicht genutzt haben, so finde ich es positiv, dass wir uns viele Möglichkeiten erarbeitet haben“, betonte der Coach. Das war gegen Blau-Weiß häufig ein Verdienst von Malick Yalcouye, der den Elfmeter zur Führung herausholte und das 2:0 selbst erledigte.

Nicht dabei war Abwehrchef Gregory Wüthrich, der das Abschlusstraining wegen muskulärer Probleme abgebrochen hatte und pausierte, aber nicht länger ausfallen sollte.

