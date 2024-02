Sturm gegen Rapid mit Sky Experte Andreas Herzog am Sonntag live & exklusiv bei Sky

Das Topspiel SK Sturm – SK Rapid am Sonntag ab 16:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Zuvor ab 13:30 Uhr TSV Hartberg – LASK und Austria Lustenau – Austria Klagenfurt exklusiv als Einzeloption oder in der Konferenz

Bereits am Samstag ab 16:00 Uhr Austria Wien – SCR Altach, Blau-Weiß Linz – Salzburg und WAC – WSG Tirol exklusiv als Einzeloption oder in der Konferenz

Die Sky Experten am Wochenende: Marc Janko am Samstag sowie Andreas Herzog am Sonntag, als Analyse-Experte ist Alfred Tatar an beiden Tagen im Einsatz

Wien, 15. Februar 2024 – Am kommenden Wochenende dürfen sich die Sky Seher:innen auf die 19. Runde der ADMIRAL Bundesliga mit SK Sturm gegen SK Rapid am Sonntag live & exklusiv bei Sky Sport Austria freuen!

Der Hit SK Sturm gegen SK Rapid am Bundesliga-Sonntag live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Nach dem Remis zum Frühjahrsauftakt gegen Salzburg empfängt der SK Sturm am kommenden Sonntag den SK Rapid. Die Hütteldorfer könnten einen weiteren Schritt in Richtung Meistergruppe machen und mit einem Sieg bis auf Tabellenrang vier vorstoßen. Wer den Schlager der Runde für sich entscheiden kann, ist ab 16:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 zu sehen.

Bereits ab 13:30 Uhr empfängt der TSV Hartberg den LASK. Die Linzer konnten zuletzt im Juni 2020 gegen die Schopp-Elf gewinnen. Kann das Team von Thomas Sageder die Negativserie nun beenden? Die Antwort gib es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2. Zeitgleich kommt es zum Duell zwischen der Lustenauer Austria und der Klagenfurter Austria. Die Partie können Sky Seher:innen live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 verfolgen. Beide Spiele werden zudem in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 angeboten.

Der Bundesliga-Samstag mit Sky Experte Marc Janko live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Die 19. Runde der ADMIRAL Bundesliga beginnt bereits am Samstag ab 16:00 Uhr mit einer Dreier-Konferenz. Die Wiener Austria will gegen den SCR Altach den nächsten Sieg feiern und weiter um die Top sechs mitspielen. Ob dies gelingt, wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 gezeigt. Parallel will sich Salzburg bei Aufsteiger Blau-Weiß Linz für die 0:1 Heimniederlage in der Hinrunde revanchieren und weiter von der Tabellenspitze lachen. Wer sich durchsetzt, wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 übertragen. Außerdem trifft der WAC live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4 auf die WSG Tirol. Die Spiele werden zusätzlich in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 ausgestrahlt.

Die 19. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky:

Samstag, 17. Februar 2024

16:00 Uhr:

FK Austria Wien – CASHPOINT SCR Altach, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

FC Blau-Weiß Linz – FC Red Bull Salzburg, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

RZ Pellets WAC – WSG Tirol, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Michael Ganhör

Sky Experte: Marc Janko

Sky Analyse-Experte: Alfred Tatar

Sonntag, 18. Februar 2024

13:30 Uhr:

TSV Egger Glas Hartberg – LASK, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

SC Austria Lustenau – SK Austria Klagenfurt, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

16:30 Uhr:

SK Puntigamer Sturm Graz – SK Rapid, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Constanze Weiss

Sky Experte: Andreas Herzog

Sky Analyse-Experte: Alfred Tatar