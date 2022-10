Sturm-Gegner Feyenoord nur Remis gegen Sittard

Feyenoord Rotterdam kommt ohne Erfolgserlebnis nach Graz.

Die Niederländer, am Donnerstag in der Fußball-Conference-League bei Sturm zu Gast, mussten sich am Samstag in der Eredivisie zu Hause gegen Mittelständler Fortuna Sittard mit einem 1:1 begnügen. Nach einem frühen Rückstand gelang Javairo Dilrosun unmittelbar nach der Pause (46.) der Ausgleich für die Mannschaft um Gernot Trauner, der in der Innenverteidigung durchspielte.

Feyenoord hat nun vier Punkte Rückstand auf Tabellenführer Ajax Amsterdam. Ajax mit Florian Grillitsch in der zweiten Hälfte gewann bei RKC Waalwijk mit 4:1 (1:1). In der Gruppe F der Conference League liegt Feyenoord auf Rang eins, allerdings halten alle vier Mannschaften bei fünf Punkten.

(APA)/Bild: Imago