Sturm-Gegner Midtjylland kassiert Heim-Niederlage

Der FC Midtjylland muss vor dem Europa-League-Duell gegen Sturm Graz in der heimischen Liga einen Niederlage einstecken. Midtjylland verlor am Sonntag vor heimischer Kulisse mit 0:2 gegen Aalborg.

Pedro Ferreira brachte die Gäste in der 30. Minute in Führung. Allan Sousa stellte in der 58. Spielminute den 2:0-Endstand her. Sturms EL-Gegner liegt nach der Niederlage in der Tabelle nur auf dem achten Platz. Nach acht Runden hält man bei neun Punkten.

Für Sturm lief die EL-Generalprobe auch nicht nach Wunsche. Für die Grazer reichte es trotz langer Überzahl gegen den TSV Hartberg nur zu einem 0:0.

SK Sturm vs. FC Midtjylland am Donnerstag ab 20:50 Uhr live auf Sky Sport Austria 2 – streame das Spiel mit dem Sky X Traumpass!

Bild: Imago