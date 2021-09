Sturm-Gegner Monaco verliert EL-Generalprobe gegen Marseille

AS Monaco hat die Generalprobe für das Europa-League-Heimspiel gegen Sturm Graz verpatzt.

Die von Niko Kovac betreute Mannschaft aus dem Fürstentum unterlag am Samstag zuhause Olympique Marseille mit 0:2 (0:1) und hält nach fünf Spielen bei nur vier Punkten. Damit liegen Kevin Volland, Wissam Ben Yedder und Co. vorerst nur auf Platz 14 der Ligue 1. Das Torverhältnis lautet 3:7.

Die Grazer bestreiten am Donnerstag (21.00 Uhr) in Monaco ihre Auftaktpartie in der EL-Gruppe, ihre Generalprobe steigt am Sonntag gegen Austria Klagenfurt. Beide Spiele sind live auf Sky zu sehen, das Duell gegen die Kärntner ist ab 17.00 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Austria 1 (streame das Spiel mit dem SkyX-Traumpass) zu sehen.

Helsinki empfängt LASK nach Ligasieg

Der Europacup-Gegner des LASK hat indes einen Auswärtssieg eingefahren: HJK Helsinki gewann bei Inter Turku mit 3:1 und ist mit sechs Punkten Vorsprung finnischer Tabellenführer. Den Assist zum zwischenzeitlichen 2:1 steuerte der ehemalige St. Pöltener Stürmer Roope Riski bei.

Auch die ECL-Premiere der Oberösterreicher ist am Donnerstag ab 18.45 Uhr live auf Sky zu sehen!

(APA/Red.)

Beitragsbild: Imago.