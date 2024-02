Sturm-Gegner Slovan Bratislava feiert klaren Heimsieg

Slovan Bratislava, Gegner von Sturm Graz in der Fußball-Conference-League, hat am Sonntag die Führung in der slowakischen Meisterschaft ausgebaut.

Das Team mit Kevin Wimmer in der Innenverteidigung feierte gegen Zlate Moravce einen 4:1 (2:0)-Heimsieg und führt nach 20 Runden mit zwölf Punkten Vorsprung auf Zilina. Sturm gastiert am Donnerstag (21.00 Uhr) in Bratislava und verteidigt im Kampf um den Einzug ins Achtelfinale der Conference League ein 4:1 aus dem Heimspiel.

