Sturm-Gegner Slovan Bratislava gewinnt Schlagerspiel 4:0

Der Europacup-Gegner von Sturm Graz Slovan Bratislava hat einen erfolgreichen Frühjahrsauftakt hingelegt. Der Titelverteidiger und überlegene Tabellenführer wies den Zweiten Zilina am Freitag auswärts klar mit 4:0 (2:0) in die Schranken. Nach den Toren von Tigran Barseghyan (9.), Vladimir Weiss (36.), Jaba Kankava (82.) und Stürmer-Neuzugang Gerson Rodrigues (96.) liegt Slovan zehn Punkte voran.

Die Slowaken gastieren am Donnerstag im Hinspiel der Conference-League-Zwischenrunde in Graz. Am Donnerstag ab 18:00 treffen die Slowaken auf den SK Sturm in der UEFA Conference League!