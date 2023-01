Sturm gewinnt Test gegen Mura – Teixeira trifft bei Debüt

via

via Sky Sport Austria

Sturm Graz hat zum Abschluss des Kurztrainingslagers in Slowenien einen Testspielsieg eingefahren. Gegen den slowenischen Erstligisten NS Mura siegte das Team von Trainer Christian Ilzer im ersten Spiel des neuen Jahres mit 3:1.

Die Führung der Grazer erzielte Sandro Ingolitsch nach einem 40-Meter-Pass von David Affengruber (7.), Mura glich mit der ersten Torchance nach 36 Minuten aus. Sturm-Angreifer Jakob Jantscher setzte beim Stand von 1:1 in der 43. Minute einen Strafstoß links am Tor vorbei. In der zweiten Hälfte erzielte der erst 16-jährige Leon Grgic nach starker Vorarbeit von Jon Gorenc Stankovic das 2:1 (57.), ehe Winter-Neuzugang Bryan Teixeira mit einem fulminanten Schuss unter die Latte den 3:1-Endstand besorgte (69.).

Cheftrainer Christian Ilzer zeigte sich nach der Partie grundsätzlich zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. „In der ersten Hälfte war die Leistung besser als das Ergebnis und wir hätten das ein oder andere Tor mehr erzielen müssen. Es gab einige gute Aktionen, aber es haben die finalen Lösungen gefehlt. In der zweiten Hälfte ging aufgrund der zahlreichen Wechsel die Struktur im Spiel etwas verloren. Einige Spieler wie Grgic oder Teixeira haben heute eine richtige Talentprobe abgeben. Schlussendlich waren wir das bessere Team und ich bin inhaltlich, physisch sowie mit dem Ergebnis zufrieden.“

(Red.)/Bild: SK Sturm