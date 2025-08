Sturm gibt Abgang bekannt

Der SK Sturm Graz gibt den Abgang von Martin Kern bekannt.

Der 19-jährige Ungar wechselt mit sofortiger Wirkung fix zurück zu seinem Ausbildungsverein Puskás Akadémia FC in die höchste ungarische Liga. Kern kam im Sommer 2024 nach Graz, er verbuchte in diesem Jahr 27 Einsätze in der ADMIRAL 2. Liga sowie 6 Partien in der UEFA Youth League.



Geschäftsführer Sport Michael Parensen: „Martin Kern ist ein sehr talentierter Spieler, der in der jetzigen Phase seiner Entwicklung aber Spielpraxis auf höchstmöglichen Niveau benötigt. Dementsprechend haben wir gemeinsam mit Martin entscheiden, dass ein Wechsel zurück zu seinem Ausbildungsverein aktuell der beste Schritt für ihn ist. Wir wünschen Martin alles Gute für seinen weiteren Weg.“

Quelle: SK Sturm / Artikelbild: GEPA