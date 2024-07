Sturm-Goalie Maric wechselt zu Ligarivale

Der SK Sturm gibt Torhütertalent Luka Maric an Ligarivale TSV Hartberg ab. Den Wechsel verkündeten beide Klubs am Dienstag offiziell.

Der 22-Jährige unterschreibt in der Oststeiermark einen Vertrag bis 2026 mit der Option auf eine weitere Saison. Die Grazer hatten am Vortag den jungen Russen Daniil Khudiakov verpflichtet, der mit dem Niederländer Kjell Scherpen das Torhüter-Duo beim Meister bildet.

Maric begann seine Karriere 2007 im Alter von fünf Jahren in der Sturm-Jugend. Für die Grazer absolvierte der Torhüter zwei Bundesliga-Spiele, 22 Zweitliga-Spiele und kam in der Regionalliga 46 Mal zum Einsatz.

Maric: „Ich kann es kaum erwarten“

„Ich bin sehr froh hier in Hartberg zu sein. Für mich ist das jetzt nach so vielen Jahren in Graz eine große Umstellung, aber ich kann es kaum erwarten mit der Mannschaft zu trainieren und in die Saison zu starten. Ich kenne bereits einige aus dem Team, dass macht es mir sehr einfach mich schnell zu integrieren. Ich bin überzeugt, dass TSV Hartberg und Luka Maric sehr gut zusammenpassen“, sagte Maric.

„Mit Luka Maric haben wir einen Torhüter gefunden, der perfekt in unser Anforderungsprofil passt und der in den letzten Jahren bei einer sehr erfolgreichen Mannschaft viel Erfahrung sammeln konnte. Es freut uns sehr, ihn bei uns begrüßen zu dürfen“, sagte Hartberg-Trainer Markus Schopp

Bild: GEPA