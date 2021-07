Sturm Graz feiert Testspiel-Sieg gegen Udinese

via

via Sky Sport Austria

Fußball-Bundesligist Sturm Graz hat am Mittwoch einen hochkarätigen Test gegen Serie-A-Club Udinese mit 3:2 (2:1) gewonnen.

Otar Kiteishvili brachte die Steirer in St. Veit/Glan mit einem herrlichen Weitschuss ins lange Kreuzeck in Führung (9.), die weiteren Sturm-Treffer besorgten Kelvin Yeboah (31.) und Andreas Kuen (81.) aus einem Elfmeter. Udinese war durch Ignacio Pussetto (45.) und ein Eigentor von Sturm-Verteidiger Paul Komposch (57.) erfolgreich.

Sturm-Coach Christian Ilzer, dessen Team am Sonntag beim WAC gastiert, zeigte sich zufrieden. “Wir haben uns gegen einen starken internationalen Gegner gut präsentiert. Wichtig zu sehen war, dass wir die Intensität, die international gefordert ist, mitgehen konnten”, sagte der Steirer.

SK Sturm Graz 3:2 (2:1) Udinese Calcio

St. Veit, 28. Juli 2021, 18:00 Uhr, keine Zuschauer vor Ort



Tore: Kiteishvili (9.), Yeboah (39.), Kuen (81./HE); Pussetto (45.), Komposch (57./ET).



SK Puntigamer Sturm Graz: Siebenhandl (46. Schützenauer) – Jäger (46. Gazibegovic) – Affengruber (46. Geyrhofer) – Wüthrich (46. Komposch) – Prass (46. Dante) – Gorenc-Stankovic (46.Ljubic) – Hierländer (46. Stückler) – Kiteishvili (46. Kuen) – Sarkaria (65.Trummer) – Yeboah (46. Lang) – Jantscher (46. Shabanhaxhaj)



Udinese Calcio (Startformation): Silvestri – Udogie – Zeegelaar – Nuytinck – De Maio – Souza – Arslan – Gonzalez – Pussetto – Pereyra – Matos

Am Sonntag geht es für den SK Sturm in der ADMIRAL Bundesliga weiter. Nach der 1:3-Niederlage zum Auftakt gegen den FC Red Bull Salzburg, treffen die Grazer in der 2. Runde auswärts auf den Wolfsberger AC.

(APA., SK Sturm) / Bild: GEPA