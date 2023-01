Sturm Graz gibt Abwehrspieler nach Lafnitz ab

Vincent Trummer wechselt offiziell innerhalb der Steiermark vom SK Puntigamer Sturm Graz zum SV Lafnitz.

Die Zeit des 22-jährigen Linksverteidigers hat bei den Blackys ein Ende gefunden. Nach elf Spielen bei der ersten Mannschaft und 72 Partien für Sturm II verlässt er den aktuell Tabellenzweiten der ADMIRAL Bundesliga.

Seine Karriere geht jedoch im selben Bundesland weiter, denn Trummer wechselt fix zum SV Lafnitz in die 2. Liga.

„Vincent Trummer ist ein junger österreichischer Spieler mit großer Qualität, er erlebte in den letzten Monaten aufgrund von Verletzungen allerdings eine schwierige Zeit. Dennoch legte er immer eine hochprofessionelle Einstellung an den Tag und war stets topmotiviert. Ich wünsche Vincent für seine neue Herausforderung alles Gute und bin davon überzeugt, dass er in Zukunft seine Qualitäten zeigen kann und Lafnitz viel Freude an ihm haben wird“, sagt Geschäftsführer Sport Andreas Schicker zum Trummer-Wechsel.

(APA)/Bild: GEPA