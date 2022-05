Sturm Graz II fixiert Aufstieg in 2. Liga mit Meistertitel

via

via Sky Sport Austria

Die zweite Mannschaft von Sturm Graz hat den Aufstieg in die 2. Fußball-Liga unter Dach und Fach gebracht.

Die Grazer setzten sich am Freitagabend in der Regionalliga Mitte bei TuS Bad Gleichenberg mit 3:0 durch und stehen damit zwei Runden vor Saisonende als Meister fest. Verfolger Union Gurten kam nur zu einem 1:1 in Kalsdorf. Neben Sturm hatte nur WSC Hertha Wels die Lizenzunterlagen für die zweithöchste Spielklasse abgegeben. Die Oberösterreicher sind aktuell Vierter.

(APA.)

Beitragsbild: GEPA.