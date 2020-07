Der SK Sturm Graz kooperiert ab sofort mit 2. Liga-Klub Kapfenberger SV. Das gaben die “Blackies” heute auf einer Pressekonferenz bekannt.

Sturm Graz gibt Kooperation mit der KSV bekannt! Ziel ist die Durchgängigkeit: Von der Akademie bzw. Sturm Amateure in der Regionalliga nach Kapfenberg in #LigaZwa und zurück zum @SKSturm in die #skyBuliAT pic.twitter.com/lIPuPDxyl6

