Sturm Graz stellt neuen Co-Trainer vor

Neuer Co-Trainer für den amtierenden österreichischen Meister: Christoph Witamwas wird neben Neo-Cheftrainer Fabio Ingolitsch beim Trainingsstart des SK Sturm Graz am Platz stehen.

Der 38-Jährige ist Inhaber der UEFA-A-Lizenz und arbeitete zuletzt als Talentecoach bei der Wiener Austria. Zuvor war Witamwas Co-Trainer beim SKN St. Pölten.

Außerdem sammelte der Burgenländer Erfahrung bei diversen ÖFB-Nachwuchs-Auswahlen und führte die ÖFB U17-Mannschaft als Co-Trainer ins Finale der FIFA U-17-Weltmeisterschaft in Katar. Günther Neukirchner wird neben seinen Aufgaben als Entwicklungscoach wieder in das Trainerteam zurückkehren.

Sturm-Geschäftsführer Sport Michael Parensen zur neuen Personalie: „Wir sind froh, die vakante Position des Co-Trainer mit Christoph Witamwas besetzen zu können. Christoph konnte sich bereits in unterschiedlichen Positionen bewähren und war zuletzt maßgeblich am WM-Finaleinzug der ÖFB-U17-Nachwuchsauswahl als Co-Trainer beteiligt. Er wird unser Trainerteam mit seiner Expertise, akribischen Arbeitsweise und positiven Energie hervorragend ergänzen.“

Bild: SK Sturm Graz