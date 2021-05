Sturm Graz und die junge Welle

via

via Sky Sport Austria

Sturm Graz-Trainer Christian Ilzer setzt auf die “junge Garde” mit u.a. David Nemeth, Niklas Geyrhofer, Jusuf Gazibegovic, Amadou Dante und Kelvin Yeboah. Mentalität, Energie und der Zusammenhalt zeichnen sie aus.

“Wir sind so viele junge Spieler und geben immer unser Bestes. Wir sind immer positiv und spielen eine richtig gute Saison”, bringt es Amadou Dante auf den Punkt.

Am heutigen Sonntag treffen die Grazer auf Meister FC Red Bull Salzburg (ab 13:30 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Austria 2 – mit dem Sky X-Traumpass das Spiel live streamen). Sturm kann dabei Geschichte schreiben: Die Steirer gewannen gegen die Bullen in dieser Saison 2020/21 bereits zwei Bundesligaspiele. Drei Saisonsiege gegen Salzburg gelangen in der Red Bull-Ära noch keinem Team.