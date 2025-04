Offiziell: Sturm Graz verlängert mit Leistungsträger Horvat

Der SK Sturm Graz hat die Vertragsverlängerung mit Mittelfeldspieler Tomi Horvat bekannt gegeben. Der 26-jährige Slowene wechselte im Sommer 2022 nach Graz und bleibt dem Klub auch über die aktuelle Saison hinaus erhalten. Über die Länge der Vertragslaufzeit machte der Klub keine Angaben.

Horvat absolvierte in der laufenden Bundesliga-Saison bislang jede Partie und steuerte drei Tore sowie sechs Assists bei. Im ÖFB-Cup gelangen ihm in vier Einsätzen zwei Treffer und zwei Vorlagen. Insgesamt kommt der offensive Mittelfeldspieler seit seinem Wechsel auf 127 Pflichtspieleinsätze für die Grazer, in denen er 21 Tore erzielte und 25 weitere vorbereitete.

Sport-Geschäftsführer Parensen: „Wird auch künftig eine wichtige Rolle spielen“

Sport-Geschäftsführer Michael Parensen hob Horvats Entwicklung und Bedeutung für die Mannschaft hervor: „Tomi hat seit seiner Ankunft bei Sturm Graz eine sehr gute Entwicklung genommen. Er überzeugt mit seiner Technik, seiner Laufstärke und einem ausgezeichneten linken Fuß – im aktuellen Frühjahr zeigt er auch seine Torgefahr wieder. Sowohl auf dem Platz, aber auch abseits des Rasens ist er ein absoluter Teamplayer – wir freuen uns sehr, dass er dem Verein weiterhin erhalten bleibt und sind davon überzeugt, dass er auch künftig eine wichtige Rolle dabei spielen wird, unsere Ziele zu erreichen.“

Horvat: „Fühle mich in Graz sehr wohl“

Horvat selbst äußerte sich ebenfalls positiv zur Verlängerung: „Ich fühle mich in Graz sehr wohl – sowohl in der Stadt als auch im Verein. Ich freue mich, auch weiterhin das Sturm-Trikot überstreifen zu dürfen. Die vergangenen beiden Spielzeiten mit dem Gewinn von zwei Cup-Titeln und der Meisterschaft im Vorjahr waren außergewöhnlich. Ich werde weiterhin alles geben, um der Mannschaft bestmöglich zu helfen, damit wir auch künftig erfolgreich bleiben.“

Foto: GEPA