Sturm Graz verlängert vorzeitig mit Kiteishvili

via

via Sky Sport Austria

Sturm Graz hat den Vertrag mit dem georgischen Internationalen Otar Kiteishvili vorzeitig verlängert. Der Mittelfeldspieler wurde bis Sommer 2024 an den Club gebunden, wie der Fußball-Bundesligist am Freitag bekannt gab. Kiteishvili hat sich seit seinem Wechsel nach Graz vor drei Jahren als Leistungsträger etabliert, sein ursprünglicher Vertrag wäre am Ende der nächsten Saison ausgelaufen.

“In der Offensive ist er einer der besten Spieler der Liga. Dass er sich trotz anderer Möglichkeiten für uns entschieden hat, spricht extrem für seinen Charakter”, meinte Sturms Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker über den 25-Jährigen. Kiteishvili schoss in der abgelaufenen Saison in der Bundesliga sieben Tore, fünf bereitete er vor.

(APA)

Artikelbild: GEPA