Sturm Graz verleiht Youngster Shabanhaxhaj

via Sky Sport Austria

Sturm Graz hat Youngster Dardan Shabanhaxhaj als Kooperationsspieler zum Zweitligisten Kapfenberger SV verliehen. “Für Dardan ist es sehr wichtig, regelmäßig Spielpraxis auf höherem Level zu sammeln”, erklärte Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker am Montag in einer Club-Aussendung. Der 20-jährige Offensivmann hat bisher zweimal für Österreichs U21-Nationalteam gespielt. Bei Sturm kam er in dieser Saison aber erst zu einem Kurzeinsatz.

Der ein Jahr ältere Winfred Amoah wechselte nach Ende seiner einjährigen Leihe auf fixer Basis von Sturm nach Kapfenberg. Dafür statteten die Grazer Stürmer Christoph Lang (19) mit einem neuen “langfristigen Profivertrag” aus. Die genaue Vertragsdauer wurde nicht genannt. Lang hatte im Juli bei seinem Pflichtspieldebüt für Sturm im ÖFB-Cup gegen Regionalligist Stadl-Paura (9:0) getroffen und danach gegen Meister Salzburg (1:3) auch seine ersten Bundesliga-Minuten absolviert.

(APA)/Bild: GEPA