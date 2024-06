Sturm Graz verpflichtet Linksverteidiger Karic

Doublesieger Sturm Graz hat die Verpflichtung von Emir Karic bekannt gegeben. Der Linksverteidiger kommt ablösefrei vom SV Darmstadt und unterschreibt einen Vertrag bis 2027.

Der gebürtige Linzer wurde in der Jugend des LASK ausgebildet, über Liefering und Altach ging es nach Deutschland zu Darmstadt 98, wo er in der vergangenen Saison in der deutschen Bundesliga 27 Spiele absolvierte. Bei den Grazern wird der 27-Jährige in Zukunft mit der Rückennummer 17 auflaufen.

Geschäftsführer Sport Andreas Schicker meint: „Mit Emir Karic freuen wir uns auf einen Spieler für die linke Abwehrseite, der sowohl die österreichische Bundesliga kennt, als auch Erfahrung in einer europäischen Topliga sammeln konnte. Emir bringt viele jener Tugenden mit, die unser Anforderungsprofil für die Position des Außenverteidigers erfüllen. Wir sind froh, dass sich er für den SK Sturm entscheiden hat und sind davon überzeugt, dass er unserer Mannschaft eine weitere Facette hinzufügt.“

Neuzugang Emir Karic sagt: „Als ich vom Interesse des SK Sturm hörte, musste ich nicht lange überlegen. Die Chance, mit dieser Mannschaft in der kommenden Saison in der Champions League zu spielen, ist extrem reizvoll. Ich freue mich auf den Trainingsstart in der kommenden Woche und kann es kaum erwarten, gemeinsam mit dieser Mannschaft am Platz zu stehen.“

Bild: Imago