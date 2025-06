„Absolutes Toptalent“: Sturm Graz verpflichtet Mittelfeld-Youngster

Sturm Graz bastelt weiter am Kader für die kommende Saison und hat am Dienstag den erst 18-jährigen Polen Filip Rozga verpflichtet.

Der offensive Mittelfeldspieler wechselt von seinem Ausbildungsverein Cracovia an die Mur und erhält laut Klubangaben einen „langfristigen Vertrag“.

Über die Höhe der Ablösesumme wurde von beiden Vereinen Stillschweigen vereinbart. Der Transfer dürfte jedoch im siebenstelligen Bereich liegen – der Marktwert von Rozga liegt laut „transfermarkt.at“ aktuell bei 2,5 Millionen Euro. Rozga hatte bei Cracovia ursprünglich noch einen Vertrag bis 2026. Laut polnischen Medien beträgt die Ablösesumme zumindest zwei Millionen Euro.

Parensen über Rozga: „Absolutes Toptalent“

Sturm-Sportchef Michael Parensen sagt via Klubaussendung: „Mit Filip Rozga konnten wir ein absolutes Toptalent für uns gewinnen, das bei vielen Vereinen am Zettel stand. Filip ist ein technisch hervorragend ausgebildeter Spieler, der vor allem im offensiven Mittelfeld beheimatet ist, dank seines außergewöhnlichen Tempos aber auch über die Seite agieren kann. Trotz seines jungen Alters kann er bereits auf eine volle Saison als Stammspieler in der höchsten polnischen Spielklasse zurückblicken. Er wird bei uns in Graz die nötige Zeit bekommen, sich zu entwickeln und dann sind wir absolut überzeugt davon, dass wir in Zukunft sehr viel Freude mit ihm haben werden.“

„Wenn der amtierende österreichische Meister Interesse an einem bekundet, muss man nicht lange überlegen, ob man diesen Schritt gehen will. Der SK Sturm hat in der Vergangenheit bewiesen, wie gut sich junge Spieler hier entwickeln können – genau das möchte ich auch tun und der Mannschaft mit meinen Qualitäten helfen. Die Vorfreude ist riesig, meine Teamkollegen kennenzulernen und gemeinsam hart daran zu arbeiten, unsere Ziele zu erreichen“, sagte Rozga über seinen Wechsel nach Graz.

Bild: Imago